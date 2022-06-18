Минцифры запустит онлайн-сервис для купли-продажи автомобилей

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что ведомство запустит онлайн-сервис для купли-продажи автомобилей. Его слова передает РИА «Новости».

Минцифры уже начало тестировать платформу. В промышленную эксплуатацию ее намерены ввести летом 2022 года — Шадаев не сообщил о конкретном сроке.

Он отметил, что сервис будет работать с использованием электронной подписи «Госуслуг» — цифрового аналога подписи от руки. Документ, подписанный электронной подписью, равнозначен собственноручно подписанному.

Руководитель министерства не рассказал о возможном названии платформы и не поделился другими подробностями запуска.

Сейчас в России работают несколько сервисов по продаже машин. В их числе — «Сберавто», Auto.ru, CarPrice и специализированный автораздел на «Авито».

Согласно данным агентства «Автостат» в 2021 году россияне приобрели 5,95 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем в 2020-м. Наибольшей популярностью пользовались подержанные автомобили Lada. Вторую строчку заняла Toyota, на третьем месте расположился Hyindai.