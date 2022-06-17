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Более половины российских мужчин готовы уйти в декретный отпуск вместо жены

Юлия Онодэра
Вчера в 23:56

Более половины российских мужчин готовы уйти в декретны отпуск вместо жены. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией «Росгосстрах», сообщил «РБК»,

54% респондентов заявили, что согласились бы ухаживать за ребенком до трех лет и позволить супругам работать. 12% отцов же оказались «точно не готовы» к декрету.

Кроме того, около половины опрошенных мужчин могли бы представить себя домохозяевами, занимающимися бытом. Об этом сообщили 47% участников исследования. 32% респондентов сказали, что «скорее не представляют» себе такой расклад, а категорически против высказались 17%.

3% мужчин поделились, что в их семьях уже главным добытчиком является жена, они же отвечают за дом и быт. При этом более чем половине отцов кажется, что в России легко встретить мужчину с маленьким ребенком на детской площадке.

Тем не менее, женщины пока более активно заняты воспитанием детей. Папы собирают детей в школу или детский сад в 29% семей, мамы же — в 56%. А оба родителя вовлечены в этот процесс лишь в 15% случаев.

Женщины также чаще помогают детям с учебой и занимаются организацией их образовательного досуга и дополнительного образования. Эти заботы выпадают на мам в 44% семей, на пап — в 30%.

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