SpaceX уволил сотрудников, которые раскритиковали поведение Илона Маска в интернете

Руководство американской компании SpaceX уволило своих сотрудников, которые раскритиковали публичное поведение ее основателя Илона Маска. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех работников корпорации.

Эти сотрудники незадолго до увольнения написали и распространили открытое письмо, в котором высказали недовольство Маском. В частности, его твиты они назвали «частым источником отвлечения внимания и замешательства».

По информации NYT, гендиректор SpaceX Гвин Шотвелл написала им обращение, в котором указала, что у компании «слишком много критически важной работы» и «такой чрезмерный активизм никому не нужен».

Сколько именно сотрудников было уволено, газете выяснить не удалось.