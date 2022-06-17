Николь Кидман сыграет главную роль в триллере «Холланд, Мичиган»

Австралийская актриса Николь Кидман сыграет главную роль в фильме «Холланд, Мичиган» («Holland, Michigan»). Она выступит также продюсером кинопроекта. Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит Amazon Studios. Ее срежиссирует Мими Кейв («Свежатинка») по сценарию Эндрю Содроски («Охота»), который возглавлял черный список нереализованных материалов 2013 года.

Фильм расскажет о городе на Среднем Западе, скрывающем тайны. Фильм, согласно информации издания, будет напоминать картины Хичкока. Работать над картиной будет компания Blossom Films, сопродюсером наряду с Кидман станет Пер Саари.

Также в проекте будут задействованы Питер Дилберт из Pacific View Management & Productions и Кейт Черчилл. Кто снимется в ленте, помимо Кидман, пока неизвестно.