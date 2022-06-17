Против Илона Маска подали иск о мошенничестве на 258 млрд долларов из‑за криптовалюты Dogecoin

Против бизнесмена Илона Маска, а также его компаний Tesla Inc. и SpaceX подали иск в суд из‑за продвижения криптовалюты Dogecoin. Об этом сообщает Bloomberg.

Автор иска — американец Кит Джонсон. Он обвиняет Маска в создании мошеннической схемы для манипуляции стоимостью Dogecoin, называя ее «криптопирамидой».

Джонсон заявил, что потерял деньги из‑за этой самой схемы, и понадеялся, что к нему присоединятся другие держатели Dogecoin, которые ушли в убыток из‑за торговли этой криптовалютой, начиная с 2019 года.

«Ответчики (Илон Маск, Tesla Inc. и SpaceX. — Прим. ред.) вводили в заблуждение, утверждая, что криптовалюта Dogecoin является хорошей инвестицией, хотя она вообще не имеет никакой ценности», — говорится в заявлении Кита Джонсона.

Истец требует от бизнесмена и его компаний выплатить компенсацию в размере 258 млрд долларов. Также он надеется, что суд запретит ответчикам продвигать Dogecoin.