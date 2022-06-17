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Razorlight вернулись с треком «Call Me Junior» — первым за 2 года

Денис Ламехов
Сегодня в 20:20

Британская инди-рок-группа Razorlight выпустила композицию «Call Me Junior». Ее можно послушать здесь.

Фронтмен коллектива Джонни Боррелл рассказал: «Забавно вновь открывать для себя Razorlight. Обычно, когда сочиняешь песню, думаешь: „Это звучит как Боуи, это — как The Rolling Stones, это — как Принс. Окей, давай сделаем так“. Но когда возвращаешься к совместному [с другими участниками коллектива] написанию композиций, начинаешь думать: „Это звучит как Razorlight“. Здорово вновь записываться, продюсировать. Здорово, что группа снова в сборе».

Музыканты также показали видео на новую песню. Оно состоит из съемок старых и новых концертов, а также документальных кадров.

Последний альбом Razorlight, «Olympus Sleeping», увидел свет в 2018 году, последний внеальбомный сингл «Burn, Camden, Burn» — в 2020-м. Год назад группа рассказала, что работает над пятой по счету пластинкой.

Два года назад музыкальные редакторы «Афиши Daily» Владимир Завьялов и Николай Овчинников рассуждали о рождении и смерти пост-брит-попа (так они обозначили всю британскую и не только инди-рок-музыку середины 2000-х) — в материале нашлось место и Razorlight.

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