Британская инди-рок-группа Razorlight выпустила композицию «Call Me Junior». Ее можно послушать здесь.

Фронтмен коллектива Джонни Боррелл рассказал: «Забавно вновь открывать для себя Razorlight. Обычно, когда сочиняешь песню, думаешь: „Это звучит как Боуи, это — как The Rolling Stones, это — как Принс. Окей, давай сделаем так“. Но когда возвращаешься к совместному [с другими участниками коллектива] написанию композиций, начинаешь думать: „Это звучит как Razorlight“. Здорово вновь записываться, продюсировать. Здорово, что группа снова в сборе».

Музыканты также показали видео на новую песню. Оно состоит из съемок старых и новых концертов, а также документальных кадров.