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Марина Абрамович выпустит NFT-коллекцию по мотивам перформанса «Герой»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:24

Сербская художница Марина Абрамович выпустит NFT-коллекцию по мотивам своего перформанса «Герой». Об этом стало известно из пресс-релиза, посвященного проекту.

Перформанс «Герой» художница представила впервые в 2021 году. В его рамках Абрамович сидела верхом на белом коне с белым флагом. Работа была посвящена отцу автора, участвовавшему во Второй мировой войне.

Теперь Абрамович предложит желающим приобрести перформанс в видеоформате. NFT арт-работы будут представлены на блокчейн-платформе Tezos. Кроме того, художница сама презентует новые NFT на международной ярмарке Art Basel 19 июня.

Также видеоперформанс будет транслироваться в течение лета в кинотеатрах Circa в Лондоне, Сеуле, Милане, Берлине и Нью-Йорке. Свою работу она рассматривает как призыв к поиску новых героев.

«Нашей планете нужны неиспорченные высоконравственные герои, воплощающие мужество и приносящие настоящие перемены. Каждый день в этом мире — зыбкий, неопределенный, постоянно меняющийся. Сейчас у нас есть эта белая лошадь. Этот белый флаг. Эта прекрасная земля. Нам нужны герои, которые будут нести свет, чтобы осветить нас. Герои, которые могут вдохновить нас стать лучше и работать вместе, а не друг против друга. Герои, которым не все равно», — заявила Абрамович в «Манифесте героев».

Этот текст основан на ее «Манифесте жизни художника», написанном в 2011 году. «Манифест героев» — обновленная версия сочинения, адаптированная в современным реалиям.

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