«Коммерсант»: в московских СИЗО застряли сотни украинцев из‑за разрыва дипотношений

В московских следственных изоляторах содержатся как минимум 245 граждан Украины. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на члена СПЧ и ОНК Москвы Евы Меркачеву.

60 человек задержаны по запросу Украины — их разыскивают на родине за совершение преступлений, в том числе тяжких. Более 180 других арестантов обвиняются в совершении преступлений на территории России.

Ранее между странами действовали соглашения, благодаря которым задержанных в РФ украинцев могли депортировать на родину. Однако теперь эти механизмы перестали работать из‑за военных действий на Украине и разрыва дипотношений.

«По сравнению с беженцами, которых у нас сотни тысяч, заключенных украинцев не так много. Пока их проще прокормить и оставить на территории РФ до окончания спецоперации и возобновления соглашений», — сказала Меркачева.

Еще 113 граждан Украины ожидают депортации в спецприемнике Сахарово, отметил член ОНК Москвы Георгий Иванов. Ситуация усугубляется тем, что у многих из них нет паспортов, в том числе заграничных.

«До спецоперации украинец без документов мог рассчитывать, что сотрудники ЦВСИГ обратятся в посольство Украины в Москве, помогут сделать паспорт и купить авиабилеты. Затем они же доставляли человека в аэропорт и контролировали процесс депортации. Но посольства Украины в Москве больше нет», — пояснил Иванов.

Если соглашения между странами не возобновятся, арестантов обязаны будут выпустить через два года. По мнению Иванова, на выходе из СИЗО украинцев могут вновь задержать и отправить под арест еще на два года. Члены ОНК попросили московского омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию и инициировать работу на уровне уполномоченного по правам человека в России.