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Сеть L’Occitane продала свои магазины в России

Денис Ламехов
Вчера в 21:08

Косметическая компания L’Occitane (зарегистрирована в Люксембурге как L’Occitane International S.A.) перестала владеть российским ООО «Л’Окситан Рус» — юрлицо перешло в собственность его гендиректора Ростислава Коваленко (31%) и трех топ-менеджеров (по 23%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.

Гендиректор «Л’Окситан Рус» не стал рассказывать изданию о деталях сделки и перспективах продолжения поставок. Коваленко заявил что юрлицо функционирует как независимая компания, а имеющихся запасов хватит более чем на год.

Ранее L’Occitane закрыла все магазины в России, прекратила онлайн-продажи, а затем заявила, что больше не будет поставить продукцию на российский рынок. В июне все розничные точки возобновили работу под брендом «Л’Окситан».

Согласно данным РБК, в 2021 году выручка ООО «Л’Окситан Рус» составила 5,4 млрд рублей, чистая прибыль — 584 млн рублей. На Россию приходилось порядка 3% глобальной выручки косметической компании.

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