Фильм «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара выйдет в повторный прокат в России

7 июля компания «Иноекино» выпустит фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» в повторный прокат в России. Сообщение об этом появилось в официальной группе кинопрокатчика во «ВКонтакте».

Зрителям представят 4К-реставрацию — она была подготовлена к шестидесятилетию ленты. Все сеансы пройдут на французском языке с русскими субтитрами. Компания пообещала в скором времени уточнить список городов проката.

«На последнем дыхании» — дебютная картина Годара, увидевшая свет в 1960 году. Автором сценария выступил Франсуа Трюффо. Ленту принято считать ключевой работой французской новой волны, перестроившей правила создания кинопроизведений.