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Фильм «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара выйдет в повторный прокат в России

Денис Ламехов
Сегодня в 17:41

7 июля компания «Иноекино» выпустит фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» в повторный прокат в России. Сообщение об этом появилось в официальной группе кинопрокатчика во «ВКонтакте».

Зрителям представят 4К-реставрацию — она была подготовлена к шестидесятилетию ленты. Все сеансы пройдут на французском языке с русскими субтитрами. Компания пообещала в скором времени уточнить список городов проката.

«На последнем дыхании» — дебютная картина Годара, увидевшая свет в 1960 году. Автором сценария выступил Франсуа Трюффо. Ленту принято считать ключевой работой французской новой волны, перестроившей правила создания кинопроизведений.

Среди использованных Годаром приемов приемов — рваный монтаж, съемка на ручную камеру, прямое обращение актера к зрителю (так называемый слом четвертой стены) и многочисленные культурные отсылки, от Моцарта до художников-модернистов.

За работу над лентой Годар получил «Золотого» и «Серебряного медведей» Берлинале, а Джин Сиберг, игравшая в дуэте с Жан-Полем Бельмондо, была номинирована на премию BAFTA за лучшую женскую роль.

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