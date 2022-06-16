Фильм «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара выйдет в повторный прокат в России

7 июля компания «Иноекино» выпустит фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» в повторный прокат в России. Сообщение об этом появилось в официальной группе кинопрокатчика во «ВКонтакте».
Зрителям представят 4К-реставрацию — она была подготовлена к шестидесятилетию ленты. Все сеансы пройдут на французском языке с русскими субтитрами. Компания пообещала в скором времени уточнить список городов проката.
«На последнем дыхании» — дебютная картина Годара, увидевшая свет в 1960 году. Автором сценария выступил Франсуа Трюффо. Ленту принято считать ключевой работой французской новой волны, перестроившей правила создания кинопроизведений.
Среди использованных Годаром приемов приемов — рваный монтаж, съемка на ручную камеру, прямое обращение актера к зрителю (так называемый слом четвертой стены) и многочисленные культурные отсылки, от Моцарта до художников-модернистов.
За работу над лентой Годар получил «Золотого» и «Серебряного медведей» Берлинале, а Джин Сиберг, игравшая в дуэте с Жан-Полем Бельмондо, была номинирована на премию BAFTA за лучшую женскую роль.