Третьяковская галерея, Пушкинский музей, «Гараж» и ГЭС-2 запустили инклюзивную программу

Объединение «Музейная четверка», куда входят Третьяковская галерея, ГМИИ имени Пушкина, Музей современного искусства «Гараж» и Дом культуры «ГЭС-2», запустило инклюзивную программу для людей с различными особенностями. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

На сайте объединения появился раздел «Доступность». В нем представлены маршруты для незрячих и слабовидящих посетителей от станций метро до входящих в четверку музеев, а также так называемая карта доступности.

На ней отмечены сами институции, кафе, туалеты, места отдыха, звуковые светофоры, громкие и тихие места, пандусы и съезды для людей на колясках. Их можно увидеть с помощью фильтра «Карта доступности».

Авторы инициативы адаптировали для людей с особенностями несколько экскурсий по Москве, связанных с местностью вокруг указанных музеев. Среди них — прогулки по достопримечательностям, связанным с меценатами и коллекционерами искусства, а также маршруты, посвященные самим музеям и расположенным вблизи них историческим сооружениям.

Экскурсии доступны в трех форматах: русский жестовый язык, тифлокомментарий и текст на ясном языке. Создатели проекта называют его первым в Москве опытом создания подобной карты городского пространства.

Разработкой и созданием карты занимались команды инклюзивных направлений «Музейной четверки». Они оценивали доступность маршрутов вместе с исследователями и экспертами с инвалидностью.

Также объединение запустит офлайн-проект для людей с особенностями. Им станет летний лагерь для глухих и слабослышащих детей «Пик-пик» на базе всех четырех музеев. В программу войдут командные игры, квесты по выставкам, прогулки в парках и мастер-классы.