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Mitzva Bar отпразднует седьмой день рождения в стилистике библейских смертных грехов

Виктория Шанина
Сегодня в 15:17

18 июня Mitzva Bar проведет мероприятие в честь своего седьмого дня рождения. Вечеринка продлится с 18.00 до 5.00 часов, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Праздник пройдет в стилистике семи библейских смертных грехов. В этот раз двор на Пятницкой заполнится семью «греховными станциями».


  1. Похоть
    Зона шибари в масонском зале бара совместно с «Назло маме» — создателями «чувственных вечеринок».
  2. Чревоугодие
    Зона Майи Клугман (Eat Girl Moscow), в которой пройдет конкурс по скоромному поеданию больших пит и пирога Crack Pie by Klugman (во втором случае — без помощи рук).
  3. Жадность
    Здесь расположится «автомат-хватайка» с секс-игрушками и интимной косметикой от секс-шопа Tizzi.
  4. Лень
    Самая расслабленная зона, где можно будет отдохнуть от суеты на подушках, газоне и в гамаках, а вечером — полюбоваться видом и посидеть у костра.
  5. Гнев
    Здесь производители льда Ledocool и бар Zionist установят «настоечный ледяной дартс», где ледяными шотами нужно будет попасть в цель мишени.
  6. Гордыня/Тщеславие
    Селфи-зона в формате зеркального лабиринта.
  7. Зависть
    В завершение вечера пройдет конкурс на короля и королеву грехопадения среди гостей, прошедших все станции.

К каждой «греховной станции» будут привязаны специальные летние коктейли. Что касается еды, вместе с Олегом Кусовым Mitzva Bar установит палатку с шаурмой, а рядом будет готовить бренд-шеф Игорь Сосенков.

Все это будет происходить под музыку диджей-сетов от Sync Sisters.

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