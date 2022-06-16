Mitzva Bar отпразднует седьмой день рождения в стилистике библейских смертных грехов

Праздник пройдет в стилистике семи библейских смертных грехов. В этот раз двор на Пятницкой заполнится семью «греховными станциями».

18 июня Mitzva Bar проведет мероприятие в честь своего седьмого дня рождения. Вечеринка продлится с 18.00 до 5.00 часов, рассказали «Афише Daily» организаторы.

К каждой «греховной станции» будут привязаны специальные летние коктейли. Что касается еды, вместе с Олегом Кусовым Mitzva Bar установит палатку с шаурмой, а рядом будет готовить бренд-шеф Игорь Сосенков.

Все это будет происходить под музыку диджей-сетов от Sync Sisters.