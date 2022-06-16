Mitzva Bar отпразднует седьмой день рождения в стилистике библейских смертных грехов

18 июня Mitzva Bar проведет мероприятие в честь своего седьмого дня рождения. Вечеринка продлится с 18.00 до 5.00 часов, рассказали «Афише Daily» организаторы.
Праздник пройдет в стилистике семи библейских смертных грехов. В этот раз двор на Пятницкой заполнится семью «греховными станциями».
- Похоть
Зона шибари в масонском зале бара совместно с «Назло маме» — создателями «чувственных вечеринок».
- Чревоугодие
Зона Майи Клугман (Eat Girl Moscow), в которой пройдет конкурс по скоромному поеданию больших пит и пирога Crack Pie by Klugman (во втором случае — без помощи рук).
- Жадность
Здесь расположится «автомат-хватайка» с секс-игрушками и интимной косметикой от секс-шопа Tizzi.
- Лень
Самая расслабленная зона, где можно будет отдохнуть от суеты на подушках, газоне и в гамаках, а вечером — полюбоваться видом и посидеть у костра.
- Гнев
Здесь производители льда Ledocool и бар Zionist установят «настоечный ледяной дартс», где ледяными шотами нужно будет попасть в цель мишени.
- Гордыня/Тщеславие
Селфи-зона в формате зеркального лабиринта.
- Зависть
В завершение вечера пройдет конкурс на короля и королеву грехопадения среди гостей, прошедших все станции.
К каждой «греховной станции» будут привязаны специальные летние коктейли. Что касается еды, вместе с Олегом Кусовым Mitzva Bar установит палатку с шаурмой, а рядом будет готовить бренд-шеф Игорь Сосенков.
Все это будет происходить под музыку диджей-сетов от Sync Sisters.