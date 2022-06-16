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ЮНЕСКО: около 770 млн взрослых людей в мире не умеют читать и писать

Виктория Шанина
Сегодня в 13:02

Одна десятая часть взрослого населения Земли не умеет читать и писать простые фразы — это около 770 млн взрослых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле.

Она отметила, что среди молодых людей этот показатель составляет 126 млн человек. Две трети от общего числа тех, кто не умеет читать и писать, — это женщины.

«Я также думаю обо всех тех, кто не имел права на образование в детстве, о 770 млн взрослых, которые не умеют читать или писать», — сказала Азуле на седьмой Международной конференции по образованию взрослых.

Гендиректор ЮНЕСКО призвала активизировать усилия по обеспечению образования для взрослых.

По данным организации, самые серьезные проблемы с грамотностью наблюдаются в африканских странах. Антирекорд по этому показателю — у Сомали, где читать и писать среди взрослых в возрасте от 15 лет и старше умеет только 5% населения. На втором месте — Чад (22%), третью строчку занимает Мали (31%).

Ранее в ЮНЕСКО сообщили, что в 2020 году во многих странах мира обучению помешала пандемия коронавируса. Из‑за закрытия школ на карантин более 500 млн человек не смогли продолжить обучение или даже не начали.

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