Вышел первый тизер сериала «Милые обманщицы: Первородный грех»

В ролике неизвестный мститель А в темном подвале прикрепляет к стене фотографии девушек и полицейские документы, на которых написано «Пропавший». К концу видео он уничтожает снимки один за другим, сжигая, измельчая и забивая в них гвозди. Все это действие развивается под знакомую мелодию из оригинального сериала.

HBO Max опубликовал первый тизер перезапуска сериала «Милые обманщицы» с подзаголовком «Первородный грех». Премьера шоу запланирована на 28 июля на стрим-сервисе.

Новый сериал, как и его предшественник, основан на бестселлерах Сары Шепард. Однако в центре сюжета оказываются уже новые персонажи, а события разворачиваются спустя 20 лет после неких трагических событий в городе Миллвуд.

Неизвестный мститель появится в жизни группы подростков с целью заставить их заплатить за ошибки их родителей. По мнению авторов шоу, эта история будет значительно более мрачной и ужасающей, чем проект 2010–2017 годов, но произойдет все в той же вселенной.

Главные роли в сериале сыграют Чандлер Кинни («Смертельное оружие») и Майя Рефико («Музыкальная солянка Келли»). Кинни исполнит роль Табби, начинающего режиссера и поклонницы фильмов ужасов, скрывающей секрет. Рефико станет Ноа — девушкой, которая хочет вернуть свою жизнь в норму после колонии для несовершеннолетних.