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Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»
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Paramount запустила в разработку три анимационных фильма по «Аватару»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:13

Paramount и Nickelodeon запустили в разработку три анимационных фильма по вселенной мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Об этом сообщает Variety.

Подробности сюжета грядущих проектов неизвестны. Оригинальный анимационный сериал, который выходил с 2005 по 2008 год на Nickelodeon, рассказывает о мальчике, который может управлять четырьмя стихиями: водой, землей, огнем и воздухом.

Лорен Монтгомери, которая работала над «Легендой об Аанге», срежиссирует один из трех мультфильмов. Продюсерами всех грядущих проектов выступят создатели оригинального мультсериала Брайан Кониецко и Майкл Данте ДиМартино.

Разработкой трех картин займется студия Avatar Studios. Она была основана в феврале 2021 года для создания оригинального контента по вселенной «Аватара».

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