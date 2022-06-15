Экс-вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер выложила новую песню своей группы Sun’s Signature

Экс-вокалистка дрим-поп-группы Cocteau Twins Элизабет Фрейзер выложила еще один трек музыкального проекта Sun’s Signature, над которым она работает вместе со своим партнером Деймоном Рисом, бывшим барабанщиком Echo & the Bunnymen, Spiritualized и Massive Attack.

Песня получила название «Apples». Вместе с опубликованными ранее композициями «Golden Air» (первая запись Фрейзер за тринадцать лет) и «Underwater» она войдет в состав одноименного с группой мини-альбома.