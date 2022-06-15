Экс-вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер выложила новую песню своей группы Sun’s Signature

Экс-вокалистка дрим-поп-группы Cocteau Twins Элизабет Фрейзер выложила еще один трек музыкального проекта Sun’s Signature, над которым она работает вместе со своим партнером Деймоном Рисом, бывшим барабанщиком Echo & the Bunnymen, Spiritualized и Massive Attack.
Песня получила название «Apples». Вместе с опубликованными ранее композициями «Golden Air» (первая запись Фрейзер за тринадцать лет) и «Underwater» она войдет в состав одноименного с группой мини-альбома.
Выход EP на материальных носителях намечен на 18 июня. На музыкальных площадках релиз появится почти через полтора месяца — 29 июля.
Cocteau Twins распались в 1997 году, после 28 лет существования. Коллектив выпустил 8 студийных альбомов. В 2020 году журнал Rolling Stone внес пластинку группы «Heaven or Las Vegas» в обновленный список 500 лучших записей всех времен.
Последний сольный сингл Элизабет Фрейзер «Moses» был выпущен в 2009 году. С тех пор она работала с проектом Дэниела Лопатина Oneohtrix Point Never, а также записывалась с вокалистом Sigur Rós Йоуном Тоуром Биргиссоном.