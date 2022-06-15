В Москве стартовали съемки сериала о советском серийном убийце. Вот первые кадры

В Москве начались съемки сериала «Фишер» — о самом страшном убийце в истории СССР Сергее Головкине. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе more.tv.

Главные роли исполняют Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. Всего снимут восемь серий, премьера — в 2022 году (пока без конкретной даты) на more.tv. Производством занимается кинокомпания Art Pictures Vision вместе со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии».

Действие сериала происходит в 1986 году. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. За дело Фишера (именно так прозвали Сергея Головкина) берется группа следователей. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого не в восторге от контактов сына с милицией.

В пресс-службе more.tv поделились с «Афишей Daily» первыми кадрами со съемочной площадки.