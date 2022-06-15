В Москве стартовали съемки сериала о советском серийном убийце. Вот первые кадры

В Москве начались съемки сериала «Фишер» — о самом страшном убийце в истории СССР Сергее Головкине. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе more.tv.
Главные роли исполняют Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. Всего снимут восемь серий, премьера — в 2022 году (пока без конкретной даты) на more.tv. Производством занимается кинокомпания Art Pictures Vision вместе со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии».
Действие сериала происходит в 1986 году. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. За дело Фишера (именно так прозвали Сергея Головкина) берется группа следователей. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого не в восторге от контактов сына с милицией.
В пресс-службе more.tv поделились с «Афишей Daily» первыми кадрами со съемочной площадки.
Авторы сериала Сергей Кальварский и Наталья Капустина в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера. Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов. На их основе и был написан сценарий сериала.
В сериале также снимаются Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин и другие. Генеральными продюсерами выступили Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков и Сергей Кальварский.