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Владельцы карт «Мир» смогут расплачиваться с помощью QR-кодов на смартфоне

Семён Гудошников
Сегодня в 9:54

Держателям карт «Мир» станет доступен новый способ оплаты — с помощью QR-кода. Он будет формироваться в смартфоне клиента, продавцу нужно будет считать код при покупке или возврате, пишут «Известия».

Банки смогут подключить новый способ платежей с 25 октября. Такие операции будут осуществляться лишь после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кодов потребуются доработки и на стороне продавцов.

В банке «Открытие», который собирается внедрять новый способ оплаты, сказали, что QR-коды можно будет сгенерировать в приложении банка и в MirPay. Код позволит проводить оплату без банковской карты, достаточно будет смартфона.

«Этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП). Предполагается, что покупатель будет только открывать мобильное приложение банка и показывать QR-код продавцу. Сейчас же пользователям необходимо выполнить на порядок больше действий: включить камеру смартфона, отсканировать QR-код, открыть мобильное приложение и подтвердить платеж», — отметили в «Открытии».

Эксперты считают, что возможность оплаты смартфоном будет особенно востребована после отключения Apple Pay и Google Pay. Однако вход в приложение и генерация QR-кода будут занимать как минимум на один шаг больше, чем вызов pay-сервиса движением пальца. Поэтому россияне, которым важен кратчайший путь к оплате, продолжат пользоваться pay-сервисами, отметил гендиректор «Мультикарты» Дмитрий Подольский.

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