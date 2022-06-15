Hulu показал трейлер второго сезона «Убийств в одном здании»

Ролик предваряет новые приключения троих соседей, увлеченных расследованием преступлений. В новом сезоне они сами окажутся под подозрением в убийстве. По словам героев, кто‑то попытается подставить их.

Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер второго сезона детективного сериала «Убийства в одном здании». Продолжение шоу выйдет на платформе 28 июня.

Мейбл, Чарльзу и Оливеру предстоит разгадать, кто стоит за убийством Банни Фолгер и почему их пытаются выставить виновными в ее смерти. Как сообщает синопсис, троица станет персонажами конкурирующего подкаста.

Как и в первом сезоне, у героев будут возникать версии того, кто может оказаться преступником. Перед тру-крайм-энтузиастами откроются новые шокирующие факты о доме Аркония.

В частности, они обнаружат секретный ход в одной из квартир. Кому принадлежат апартаменты с пугающим лазом в стене, трейлер не раскрывает. В числе прочих они могут оказаться связанными с Элис — новым любовным интересом Мейбл. Элис в шоу сыграла Кара Делевинь.

В сериале появятся также Эми Шумер в образе самой себя, Майкл Рапапорт и Ширли МакЛейн — последняя сыграет роль матери убитой соседки Банни Фолгер (ее роль в первом сезоне исполняла Джейн Ходишелл).

Первый сезон «Убийств в одном здании» вышел в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» рассказывала подробно о детективной комедии.