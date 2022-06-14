Режиссер «Сайлент Хилла» анонсировал перезапуск франшизы

Режиссер фильма ужасов «Сайлент Хилл» Кристоф Ган анонсировал масштабный перезапуск франшизы. Об этом рассказал NME.

Над новыми играми и фильмами будет работать студия Konami. В предстоящей картине по «Сайлент Хиллу» вновь примет участие Ган. Он сказал, что анонс новой игры может произойти в самое ближайшее время.

Konami не делала никаких официальных заявлений о перезапуске «Сайлент Хилла». Однако слухи о возвращении франшизы ходят уже давно. Предполагается, что ей также будет заниматься Bloober Team.

Кристоф Ган выпустил первый фильм «Сайлент Хилл» в 2006 году. В его основу легла одноименная компьютерная игра, вышедшая в 1999 году. Ремейк картины срежиссировал Майкл Дж. Бассетт в 2012 году.