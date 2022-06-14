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В сети появился трейлер фильма «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон в главной роли

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:18

В сети появился трейлер экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка», в котором главную роль исполнила звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Фильм выйдет на Netflix 15 июля. В нем Джонсон сыграет девушку по имени Энн, некогда отказавшуюся от брака с любимым мужчиной из‑за опасений родителей. Спустя несколько лет она вновь встречает своего возлюбленного.

В трейлере Энн утверждает, что они с капитаном Фредериком Уэнтвортом (так зовут бывшего возлюбленного героини) стали друзьями. Однако, судя по всему, чувства между ней и капитаном не угасли до конца, несмотря на появление в жизни Энн нового кавалера.

Фредерика в фильме сыграл Космо Джарвис («Воспитанные волками»). Помимо него и Джонсон, в «Доводах рассудка» снялись Генри Голдинг и Никки Амука-Берд. Режиссером картины стала Кэрри Крэкнелл («Медея»).

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