В сети появился трейлер фильма «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон в главной роли

Фильм выйдет на Netflix 15 июля. В нем Джонсон сыграет девушку по имени Энн, некогда отказавшуюся от брака с любимым мужчиной из‑за опасений родителей. Спустя несколько лет она вновь встречает своего возлюбленного.

В трейлере Энн утверждает, что они с капитаном Фредериком Уэнтвортом (так зовут бывшего возлюбленного героини) стали друзьями. Однако, судя по всему, чувства между ней и капитаном не угасли до конца, несмотря на появление в жизни Энн нового кавалера.

Фредерика в фильме сыграл Космо Джарвис («Воспитанные волками»). Помимо него и Джонсон, в «Доводах рассудка» снялись Генри Голдинг и Никки Амука-Берд. Режиссером картины стала Кэрри Крэкнелл («Медея»).