Госдума одобрила законопроект об уголовной ответственности за действия против безопасности России

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в Уголовный кодекс «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации». Об этом сообщает РБК.

Согласно законопроекту, в УК должна появиться статья 275.1, по которой вводится ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в работе, «заведомо направленной против безопасности» России.

Еще одна статья, которую предлагают авторы законопроекта, — 280.4. Она устанавливает ответственность за «публичные призывы к деятельности против безопасности» России. А из статьи 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации) уберут слова «на территории РФ», что позволит наказывать россиян, например, за участие в мероприятиях таких организаций за границей.

Кроме того, законопроект предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет за участие россиянина в вооруженном конфликте «в целях, противоречащих интересам РФ», а переход на сторону противника приравнивается в госизмене. Для наемников предлагают наказание от 7 до 15 лет тюрьмы (вместо от 3 до 7 лет), а за их вербовку — от 12 до 18 лет.

Корректировку получит и статья о шпионаже. Так, законодатели под шпионажем предлагают понимать передачу, сбор, похищение или хранение «в целях передачи противнику» сведений, которые «могут быть использованы против Вооруженных сил РФ» в условиях вооруженного конфликта.

Авторы законопроекта — Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный из «Единой России». За проголосовал 341 депутат, 2 человека — против, 44 — воздержались.