В России пройдут специальные показы фильма «Продукты 24» Михаила Бородина

Кинокомпания Metrafilms проведет в России специальные показы картины Михаила Бородина «Продукты 24». Это будет единственная возможность для зрителей увидеть на больших экранах фильм, который участвовал в программе Panorama Берлинcкого кинофестиваля 2022 года.

Первый показ состоится в московском киноцентре «Октябрь» 4 июля. После просмотра пройдет обсуждение картины с режиссером Бородиным. Приобрести билеты можно здесь.

5 июля фильм покажут в Петербурге («Каро 9»), 6 июля — в Екатеринбурге («Ельцин-центр»), 7 июля — в Новосибирске («Победа»), 8 июля — в Самаре («Художественный») и 11 июля — в Хабаровске («Гигант»). Узнать подробности и купить билеты можно на сайтах местных кинотеатров.

«Продукты 24» — это история о современном рабстве, которая развивается на глазах у тысячи равнодушных свидетелей.