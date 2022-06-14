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Завершились съемки комедийного сериала с Еленой Лядовой в главной роли

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:56

Онлайн-кинотеатр Okko и «Студия Видеопрокат» завершили съемки комедийного сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Режиссером шоу выступил Алексей Кузмин-Тарасов (это его дебют на экранах), а в главной роли — Елена Лядова.

Восьмисерийный сериал снят по одноименному рассказу Александра Цыпкина. Это история об излишне рациональной успешной москвичке, которая относится к мужчинам как к функции, и о том, почему и как наши люди выбирают своих спутников жизни.

Лядова сыграет адвоката Анну, которая хочет выбрать «мужа на три месяца», пока не закончит со сложным проектом на работе. В финал ее отбора вышли два варианта: молодой технократ-педант (Антон Филиппенко) и возрастной бизнесмен-гуляка (Гоша Куценко). Но неожиданно для себя героиня узнает, что ее сын (Макар Хлебников) возвращается из Англии с беременной невесткой-пакистанкой, так что искать теперь придется не мужа, а дедушку своей внучке.

«Мне хотелось дать кувалдой по шаблону, я бы даже сказал по скрепе. По традиции российская женщина ждет, пока мужчина выберет из нее и еще кого‑то, либо сама выбирает из двух кретинов. А тут два классных варианта и одна женщина», — рассказал автор сценария Александр Цыпкин, что ему нравится в этой истории.

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