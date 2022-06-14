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Умер актер Филип Бейкер Холл

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:52

12 июня в возрасте 90 лет умер актер Филип Бейкер Холл, известный по таким фильмам, как «Магнолия» и «Ночи в стиле буги». Об этом в социальных сетях рассказал его сосед и спортивный обозреватель Los Angeles Times Сэм Фармер.

По его словам, актер скончался в своем доме в окружении близких людей. О причинах смерти не сообщается.

Жена Бейкера Холла Холли Вулф рассказала, что актер был здоров за несколько недель до смерти и проводил свои последние дни, размышляя о жизни. «Его голос в конце все еще был сильным», — добавила она.

Филип Бейкер Холл родился 10 сентября 1931 года в городе Толидо, штат Огайо. Первой его работой в кино стала роль преподобного отца Рейса в фильме «Трусы». Из последних самых заметных ролей — Фрэнклин в «Пингвинах мистера Поппера», Алан в «У меня рак», Малверн Бамп во «Все самое лучшее».

Актер также известен по таким фильмам, как «Час пик», «Свой человек», «Брюс Всемогущий», «Догвиль» и «Ужас Амитивилля».

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