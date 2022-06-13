В сети появился трейлер документального фильма о теннисисте Джоне Макинрое

Трейлер показывает спортсмена, блиставшего на теннисных кортах с конца 1970-х по начало 1990-х годов, в наше время. В ролике он гуляет по ночным улицам Нью-Йорка, вспоминая свое прошлое.

Лента выйдет на телеканале 2 сентября, а до этого будет показана на фестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Она расскажет о выдающемся таланте Макинроя и его противоречивой личности.

Фильм представит неопубликованные ранее архивные кадры. На них можно будет увидеть детство Макинроя в Дугластоне, его первый уимблдонский полуфинал, единственный студенческий год в Стэнфорде и победу на чемпионате NCAA. Кроме того, картина расскажет о профессиональных достижениях теннисиста.

Режиссером ленты стал Барни Дуглас. Он признался, что при работе над фильмом «был заинтересован в создании чего‑то интимного и неожиданного». «Я должен был залезть к нему в голову и выяснить, как он думает», — заявил кинематографист.

«Чтобы затронуть как можно больше людей, этому фильму нужно было коснуться универсальных тем связей, целей и любви. То, что открывается, кажется временами глубоко исповедальным, будто Джон допрашивает самого себя», — добавил он.

Президент Showtime по спортивным и событийным программам Стивен Эспиноза назвал «Макинрой» не просто документальным фильмом, а «исследованием характера».

В ленте приняли участие главный конкурент Макинроя Бьорн Борг, его партнер по парному разряду Питер Флеминг, теннисистка Билли Джин Кинг, рок-музыканты Крисси Хайнд и Кит Ричардс, а также дети Макинроя и его жена Патти Смит.