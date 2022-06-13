«Все целы, но пережили шок»: музыканты группы «Земляне» попали в аварию после концерта в Херсоне

Музыканты из рок-группы «Земляне» попали в аварию после концерта «Русского радио» в Херсоне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Русской медиагруппы».

Автобус с артистами съехал в кювет примерно в 30 км от Феодосии. Инцидент произошел на плохо освещенной трассе, отметили в пресс-службе. Водитель автобуса пытался избежать столкновения с фурой.

«Спасло лишь чудо. По словам пассажиров, если бы автобус не съехал в кювет, все могло бы закончиться и вовсе плачевно», — отметили в «Русской медиагруппе».

«Земляне» подтвердили их слова. «Все целы, но пережили шок. Там вообще могло закончиться все хуже: к нам в бочину летела фура, и мы вылетели в поле в одном метре от бетонного столба. Получается, проскочили между ними», — сказали музыканты.

Они отметили, что помощь медиков никому не понадобилась. Помимо «Землян», в автобусе также находились участники группы «СПб!», певица Елена Север и другие артисты.

По их словам, рядом оказалась полицейская машина — сотрудники правоохранительных органов вызвали МЧС. «Мимо проезжали военные, они-то нас и вытащили стальным тросом», — добавили «Земляне».