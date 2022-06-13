adidas подал в суд на Nike. Компания обвиняет конкурента в плагиате

Немецкая компания adidas подала иск в суд против другого производителя спортивной одежды — американского Nike. adidas обвиняет конкурента в плагиате, сообщил Hypebae.

Два крупнейших в своем сегменте бренда будут спорить из‑за предполагаемого нарушения Nike девяти патентов. adidas утверждает, что конкурент нарушает их права в том числе в популярных приложениях для спорта Nike Run Club и Training Club.

Кроме того, в adidas считают, что Nike скопировал их технологию при производстве кроссовок Adapt. Они якобы используют разработки, примененные в кроссовках Adidas_1, выпущенных еще в 2005 году.

В тексте иска adidas называет свою модель «первыми в мире умными кроссовками для бега», позволяющими адаптировать обувь в процессе использования. Nike Adapt обладает подобными свойствами, но был выпущен на 11 лет позже.

Также у adidas есть претензии и к приложению Nike SNKRS. Оно, как считают в компании, имеет общие черты с приложением adidas Confirmed. Nike SNKRS вышел в мае 2015 года, adidas Confirmed — в феврале 2015 года.

Представители adidas заявляют, что компания «на протяжении долгого времени была лидером в мобильных технологиях» и «являлась первой в индустрии компанией, которая всесторонне внедрила аналитику данных для спортсменов».

adidas требует от конкурента выплаты «в размере, достаточном для компенсации» нарушений патентов, «но не менее разумного роялти, вместе с процентами и расходами».