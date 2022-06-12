В «Коломенском» охранник потребовал у отдыхающих убрать триколор с велосипеда. Есть и другая версия

В московском парке «Коломенское» охранник потребовал от отдыхающих убрать флаги с велосипедов. Видео разговора поделился депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, охрана в грубой форме попросила от Данилы (так зовут автора ролика) снять с велосипедов прикрепленный российский флаг и Знамя Победы, ссылаясь на замдиректора парка. Мужчина попросил сослаться на требование, которое запрещает демонстрацию, но охранник ушел звонить начальству.

Хинштейн пригрозил обратиться в правоохранительные органы за оскорбление государственного флага и Знамени Победы. Также он настаивает на том, чтобы руководство парка извинилось перед Данилой.

Руководство музея-заповедника «Коломенское» пояснило, что в между смотрителями и гостями произошло недопонимание. Охрана сделала замечание о том, что что на территории запрещены установка палаток и передвижение на велосипедах по газонам (5 пункт правил посещения).

«Мы считаем важным пояснить, что на территории музея-заповедника не запрещена демонстрация государственных символов России и знамени Победы. Этого момента нет на видео, но после была проведена беседа, и конфликт был исчерпан», — заявили там.

К сотруднику применили дисциплинарное высказывание, а перед Данилой извинились.