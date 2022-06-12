В России выявили более заразный вариант «Омикрон»-штамма ВА.4

В России обнаружили более опасный подвид «Омикрон»-штамма коронавируса ВА.4. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первые образцы с новым вариантом коронавируса были переданы в лаборатории в конце мая, подчеркнул заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, в настоящее время в России преобладает вариант BA.2 («стелс»-омикрон) и его дочерние субварианты, которые составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирования.

«Во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам „Омикрона“», — сказал Хафизов.

Заражения вариантами «Омикрона» ВА.4 и BA.5 также были выявлены в ЮАР, Бельгии, Германии, Великобритании и других странах. Эти варианты легче распространяются между людьми и их труднее отследить иммунной системе.