Путина поздравили с Днем России главы Северной Кореи, Беларуси, ДНР и ЛНР

Владимир Путин получил поздравления с Днем России от глав Северной Кореи, Беларуси, Армении, Азербайджана, Туркменистана, ДНР и ЛНР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посчитал, что «российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны», и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Александр Лукашенко адресовал поздравление не только Путину, но и российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, главам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Он отметил «патриотизм и сплоченность граждан», а также «поддержку и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу», который ведется в ответ на «недружественные действия». По мнению Лукашенко, власти России «успешно реализуют планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития».

Армянский президент Никол Пашинян посвятил поздравление отношениям двух стран. Он понадеялся на «дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического взаимодействия» и пожелал россиянам «мира, благополучия и процветания». Послания глав Азербайджана и Туркменистана Ильхама Алиева схожи по смыслу.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились в своих телеграм-каналах ко «всем русским по духу людям» и «чувствующим свою сопричастность к истории и культуре великой страны». Оба расписали о «подвигах и достижениях предков» и успехах нынешнего руководства.