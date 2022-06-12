перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ким Кэттролл исполнит главную роль в новом сериале Netflix об основательнице бьюти-бренда 11:52
Иностранные наемники в ДНР еще не получили перевод текста смертного приговора 9:41
Steven Abraham/Unsplash
В США отменили обязательное тестирование на коронавирус перед въездом в страну 9:04
Автора рэпа про ограбление банкоматов арестовали за ограбление банкомата Вчера в 20:50
Фанаты «Морбиуса», провалившегося в прокате дважды, требуют в третий раз запустить картину в прокат Вчера в 20:03
Путин разрешил не исполнять решения ЕСПЧ Вчера в 19:15
Завершились съемки сериала по The Last of Us Вчера в 18:31
Уничтожение стихограммы Пригова в Москве, новая роль Умы Турман и другие новости дня
Вчера в 17:32 дайджест
Сатирическое издание «Панорама» опубликовало новости из России 2034 года Вчера в 17:18
Гольфист Тайгер Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории Вчера в 16:26
Paramount перезапустит «Сонную лощину» Вчера в 15:58
Из соцсетей Slava Marlow
Slava Marlow выпустил последний трек в привычном для себя стиле Вчера в 15:41
Треть москвичей выступает за возвращение красного флага в качестве государственного Вчера в 15:06
Путин запретил работать в такси судимым за тяжкие преступления Вчера в 14:56
В Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта Вчера в 14:03
Опыт Чечни в воспитании детей распространят на другие российские регионы Вчера в 14:01
Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
«Нет пути домой» выйдет в повторный прокат в США и Канаде. В этой версии фильма будет больше сцен Вчера в 12:57
В московском Беляево уничтожили мурал со стихограммой «АЯ» Дмитрия Пригова Вчера в 12:56
Росавиация вновь продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России Вчера в 11:59
Legendary выкупила права на экранизацию игры Duke Nukem Вчера в 10:57

Ким Кэттролл исполнит главную роль в новом сериале Netflix об основательнице бьюти-бренда

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:52

Ким Кэттролл из «Секса в большом городе» исполнит главную роль в драматическом сериале Netflix под названием «Гламур». Об этом сообщает Variety.

Актриса сыграет влиятельную основательницу бьюти-бренда. Съемки десятисерийного проекта начнутся в июле в Торонто.

Шоу рассказывает историю Марко Мехии (Бен Дж. Пирс), который устраивается на работу в сферу красоты к Мэдолин Аддисон (Кэтролл).

Сценарий к сериалу написал Джордон Нардино («Отчаянные домохозяйки», «Девочки Гилмор»). Он же выступил и в качестве исполнительного продюсера вместе с Дэймоном Уайансом-младшим и Кэмероном Тарлоу.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Ким Кэттролл
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить