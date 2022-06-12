Ким Кэттролл исполнит главную роль в новом сериале Netflix об основательнице бьюти-бренда

Ким Кэттролл из «Секса в большом городе» исполнит главную роль в драматическом сериале Netflix под названием «Гламур». Об этом сообщает Variety.

Актриса сыграет влиятельную основательницу бьюти-бренда. Съемки десятисерийного проекта начнутся в июле в Торонто.

Шоу рассказывает историю Марко Мехии (Бен Дж. Пирс), который устраивается на работу в сферу красоты к Мэдолин Аддисон (Кэтролл).

Сценарий к сериалу написал Джордон Нардино («Отчаянные домохозяйки», «Девочки Гилмор»). Он же выступил и в качестве исполнительного продюсера вместе с Дэймоном Уайансом-младшим и Кэмероном Тарлоу.