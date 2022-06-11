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Виола Дэвис и Джейсон Бейтман снимется в фильме Бена Аффлека о Nike

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:55

Звезда сериала «Как избежать наказания за убийство» Виола Дэвис снимется в фильме Бена Аффлека («Операция „Арго“», «Город воров») о сделке Nike и баскетболиста Майкла Джордана. Об этом сообщил Deadline.

К актерскому составу картины также присоединятся Джейсон Бейтман («Озарк»), Крис Такер («Чай пик»), Марлон Уайанс («Реквием по мечте»), Крис Мессина («Аферистка»), Мэттью Мехер («Нам флаг означает Смерть»), Том Папа («За канделябрами») и Джулиус Теннон («Быстрее пули»).

Фильм расскажет о том, как независимый продавец кроссовок Сонни Ваккаро возглавил начинающую компанию Nike и заключил сделку на сотрудничество с одним из самых успешных спортсменов мира — Майклом Джорданом. Аффлек и его друг Мэтт Деймон («Марсианин», «Короче») сыграют в картине главные роли.

Деймон исполнит роль Ваккаро, а Аффлек появится в фильме в образе соучредителя Nike Фила Найта. Джордана в ленте увидеть не получится, зато на экране предстанут его родители, бывшие тренеры, друзья и близкие. Именно к ним обращался Ваккаро в своем стремлении подписать контракт с легендой баскетбола.

Дэвис и Теннон сыграют родителей Джордана, Мессина — его первого агента Дэвида Фалька, Бейтман — исполнительного директора Nike Роба Штрассера, Мехер — дизайнера Питера Мура, Такер — баскетболиста Говарда Уайта, Уэйанс — тренера Джорджа Равелинга, Папа — спортивного функционера Стю Инмана.

Сценарий ленты подготовил Алекс Конвери — он был включен в черный список лучших нереализованных материалов 2021 года. Позднее Аффлек и Деймон доработали текст. Фильм планируется выпустить на Prime Video, точная дата релиза пока неизвестна.

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