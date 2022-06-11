Американская актриса Ума Турман снимется в сиквеле фильма «Бессмертная гвардия». В нем также сыграет Генри Голдинг, известный по картине «Безумно богатые азиаты». Об этом сообщили на сайте Netflix.

Стриминговый сервис намерен выпустить «Бессмертную гвардию 2» в следующем году. Лента расскажет о новых приключениях команды наемников, возглавляемых Энди в исполнении Шарлиз Терон.

Актриса вернется к своей роли к сиквеле, так же как и другие члены актерского состава первого фильма. На экране можно будет увидеть Маттиаса Шонартса, Марвана Кензари, Луку Маринелли, а также Кики Лэйн и Чивителя Эджиофора.

Детали сюжета картины держатся в секрете. Предположительно, действие развернется вокруг возвращения старой участницы банды Куин — ее роль в первой части исполнила Вероника Нго.

Режиссером «Бессмертной гвардии 2» станет Виктория Махони, а сценаристом выступит Грег Рука, автор комиксов, которые легли в основу франшизы. Постановщица первого фильма Джина Принс-Байтвуд будет продюсировать сиквел.