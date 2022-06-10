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Некоммерческие организации Донбаса смогут участвовать в конкурсе президентских грантов

Юлия Онодэра
Вчера в 22:56

Некоммерческие организации из ЛНР и ДНР смогут участвовать в конкурсе на президентские гранты. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Он отметил, что донецкие и луганские НКО могли претендовать на гранты и ранее, но «через партнеров». «Надо выходить на то, чтобы они имели возможность прямой подачи заявок», — заявил Кириенко.

Чиновник добавил, что это точно будет сделано в следующем году. По словам Кириенко, предоставить доступ жителям Донбасса ко всем инструментам социальной поддержки, что есть в России, велел сам Владимир Путин.

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал, что в последнем конкурсе победили 59 организаций, помогающих беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Многие из них зарегистрированы в Ростовской и Белгородской областях, отметил он.

Гранты получили и крупные московские организации, которые работают с беженцами. Самую крупную сумму получила «Справедливая помощь Доктора Лизы». На выделенные 36,8 млн рублей организация реализует проект по оказанию медпомощи тяжелобольным детям и молодым взрослым из ДНР и ЛНР.

Прием заявок за следующий конкурс грантов стартует 1 сентября 2022 года и завершится 17 октября 2022 года.

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