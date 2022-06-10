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Apple TV продлил сериал «Шмигадун!» на второй сезон

Дарья Мельникова
Вчера в 22:54

Apple TV продлил музыкальный комедийный сериал «Шмигадун!» на второй сезон. Об этом сообщает Collider.

О продолжении шоу пока мало что известно.

«Шмигадун!» — это пародия на мюзиклы Золотого века 40-х и 50-х годов. Сериал рассказывает о паре, которая отправляется в пеший поход и неожиданно попадает в таинственный город Шмигадун, застрявший в эпохе классических мюзиклов. Они не могут покинуть его, пока не найдут настоящую любовь, осталось лишь решить, будет это кто‑то другой или они наладят отношения друг с другом.

Во втором сезоне шоу перейдет от Золотого века мюзиклов к 60-м 70-м годам. В продолжении вновь появятся Сесили Стронг, Киган-Майкл Ки, Ариана ДеБос, Дав Камерон, Кристин Ченоуэт, Алан Камминг, Энн Харада, Джейн Краковски, Мартин Шорт и Аарон Твейт.

Первый сезон «Шмигадуна!» вышел 16 июля 2021 года. Режиссером проекта выступил Барри Зонненфельд («Семейка Аддамс», «Люди в черном»), а сценарий написали Кена Даурио и Синко Пола («Гадкий я», «Тайная жизнь домашних животных»), которые вынашивали идею шоу больше 20 лет.

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