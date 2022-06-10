Forbes: Минцифры заморозило проект электронных паспортов

Министерство цифрового развития заморозило проект цифровых паспортов на неопределенный срок. Это произошло после начала «специальной военной операции» России на территории Украины, сообщил Forbes.

По информации издания, в ведомстве сомневаются, что инициатива окупится и в стране будет достаточно пластика и чипов для ее реализации. Выдача электронных паспортов, представляющих собой карты с чипами, должна была начаться в 2023 году.

Изначально планировалось запустить проект в трех регионах — Москве, Московской области и Татарстане. Позднее цифровые паспорта смогли бы получить и жители других субъектов.

Карты могли стать заменой привычным бумажным паспортам. Они содержали бы ту же информацию: Ф.И.О., данные о регистрации, паспортный номер и т. д. Кроме того, на карты предполагалось записывать информацию об отпечатках пальцев, водительских удостоверениях, СНИЛС и электронной подписи.

Теперь же власти утверждают, что проект электронных паспортов находится «не в приоритете». Источники Forbes заявили, что «всем немного не до того» в текущих условиях. Также против реализации проекта играют «финансовые причины», сообщило издание. Стоимость цифрового паспорта составляет 1000 рублей, бумажного — 300.

«Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна. После начала „спецоперации“ стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из‑за кризиса», — сказал собеседник Forbes.

При этом технически проект уже готов, отметил источник. По его словам, запуск инициативы не согласовали в правительстве. Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов заявил, что сроки проекта были сдвинуты из‑за необходимости обеспечить меры безопасности персональных данных.