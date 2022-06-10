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Forbes: Минцифры заморозило проект электронных паспортов

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:27

Министерство цифрового развития заморозило проект цифровых паспортов на неопределенный срок. Это произошло после начала «специальной военной операции» России на территории Украины, сообщил Forbes.

По информации издания, в ведомстве сомневаются, что инициатива окупится и в стране будет достаточно пластика и чипов для ее реализации. Выдача электронных паспортов, представляющих собой карты с чипами, должна была начаться в 2023 году.

Изначально планировалось запустить проект в трех регионах — Москве, Московской области и Татарстане. Позднее цифровые паспорта смогли бы получить и жители других субъектов.

Карты могли стать заменой привычным бумажным паспортам. Они содержали бы ту же информацию: Ф.И.О., данные о регистрации, паспортный номер и т. д. Кроме того, на карты предполагалось записывать информацию об отпечатках пальцев, водительских удостоверениях, СНИЛС и электронной подписи.

Теперь же власти утверждают, что проект электронных паспортов находится «не в приоритете». Источники Forbes заявили, что «всем немного не до того» в текущих условиях. Также против реализации проекта играют «финансовые причины», сообщило издание. Стоимость цифрового паспорта составляет 1000 рублей, бумажного — 300.

«Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна. После начала „спецоперации“ стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из‑за кризиса», — сказал собеседник Forbes.

При этом технически проект уже готов, отметил источник. По его словам, запуск инициативы не согласовали в правительстве. Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов заявил, что сроки проекта были сдвинуты из‑за необходимости обеспечить меры безопасности персональных данных.

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