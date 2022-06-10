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Netflix анонсировал игры по сериалам «Ход королевы» и «Бумажный дом»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:51

На Netflix Geeked Week анонсировали более 50 игр, которые выйдут на платформе до конца года. Среди них тайтлы по сериалам «Ход королевы» и «Бумажный дом».

В «Ходе королевы» можно будет учиться играть в шахматы, проходить головоломки и соревноваться с друзьями по сети. Разработкой игры занимается студия Ripstone.

В «Бумажном доме» геймеры должны будут провернуть свое гениальное ограбление по мотивам сериала. Разработкой приключенческой игры занимается студия KillaSoft из Колумбии.

Стрим-сервис также выпустит такие игры, как Reigns: Three Kingdoms, Wild Things, Desta, Raji, Poinpy, Immortality и другие.

Netflix Geeked Week — это пятидневное онлайн-событие, на котором стрим-сервис объявляет главные новости о своих проектах и показывает новые трейлеры фильмов, сериалов и игр.

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