Netflix анонсировал игры по сериалам «Ход королевы» и «Бумажный дом»

На Netflix Geeked Week анонсировали более 50 игр, которые выйдут на платформе до конца года. Среди них тайтлы по сериалам «Ход королевы» и «Бумажный дом».

В «Ходе королевы» можно будет учиться играть в шахматы, проходить головоломки и соревноваться с друзьями по сети. Разработкой игры занимается студия Ripstone.