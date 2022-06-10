Amazon продлил «Пацанов» на четвертый сезон

Amazon продлил супергеройский сериал для взрослых «Пацаны» на четвертый сезон. Об этом сообщает Variety.

Информация об этом появилась еще до окончания третьего сезона шоу, у которого пока вышло всего четыре серии из восьми. По данным Deadline, аудитория первых эпизодов третьего сезона увеличилась на 17% по сравнению со вторым и на 234% в сравнении с первым.

Когда планируют выпустить четвертую часть «Пацанов», пока неизвестно.

Сериал Эрика Крипке основан на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.