В столичном «Главклубе» пройдет двухдневный фестиваль PunkRupor. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В эти дни в стенах клуба разместятся две сцены: главная и камерная с атмосферной акустикой.

25 июня на главной сцене выступят такие коллективы, как «Операция Пластилин», «Йорш», «Северный флот», «Бригадный подряд» и Sell Out. На второй сцене пройдет квартирник «Гудтаймс».

26 июня на основной сцене сыграют Anacondaz, «Пионерлагерь пыльная радуга», «Казускома», «Суперкозлы» и «4 апреля», а на акустической — Вася Васин («Кирпичи»).

Фестиваль PunkRupor был создан еще в нулевых продюсером Ильей Островским. Его вновь возродили в 2020 году, и за два года он стал одним из важнейших панк-рок-событий Москвы.

Узнать подробнее о мероприятии и приобрести билеты можно здесь. Один билет дает возможность посетить концерты 25 и 26 июня.