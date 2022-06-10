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В «Главклубе» пройдет фестиваль PunkRupor-2022. В программе — Anacondaz и «Казускома»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:52

В столичном «Главклубе» пройдет двухдневный фестиваль PunkRupor. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В эти дни в стенах клуба разместятся две сцены: главная и камерная с атмосферной акустикой.

25 июня на главной сцене выступят такие коллективы, как «Операция Пластилин», «Йорш», «Северный флот», «Бригадный подряд» и Sell Out. На второй сцене пройдет квартирник «Гудтаймс».

26 июня на основной сцене сыграют Anacondaz, «Пионерлагерь пыльная радуга», «Казускома», «Суперкозлы» и «4 апреля», а на акустической — Вася Васин («Кирпичи»).

Фестиваль PunkRupor был создан еще в нулевых продюсером Ильей Островским. Его вновь возродили в 2020 году, и за два года он стал одним из важнейших панк-рок-событий Москвы.

Узнать подробнее о мероприятии и приобрести билеты можно здесь. Один билет дает возможность посетить концерты 25 и 26 июня.

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