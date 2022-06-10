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Команда «Художественного» откроет летний кинотеатр во дворе бара «Стрелка»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:13

15 июня команда «Художественного» откроет летний кинотеатр во дворе бара «Стрелка». В этот день состоится российская премьера фильма «Главная роль», в котором снялись Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Кинопрограмма летнего кинотеатра будет разделена на тематические блоки: актуальный арт-мейнстрим, классика на большом экране, Midnight Screenings, серия хорроров, любимые фильмы, чтобы пересмотреть, премьеры оригинальных проектов Kion.

В программе — «Асса», «Волк», «Клон», «Человек из Подольска», «Олдбой», «На границе миров» и другие ленты. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами на русском.

Для зрителей будет доступно две категории билетов: в основном партере с расширенным сервисом и в амфитеатре. В них будет действовать принцип свободной рассадки. Цена — от 200 до 700 рублей.

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