Посмотрите, как Юэн МакГрегор отвечает на вопросы про «Оби-Вана», пытаясь справиться с бандой щенков

В честь премьеры мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» (спин-офф «Звездных войн») исполнитель главной роли Юэн МакГрегор решил ответить на вопросы о проекте в видеоформате. Ролик вышел на ютьюб-канале BuzzFeed Celeb.

МакГрегор в течение шести минут рассказывал о воссоединении с Хейденом Кристенсеном, своих любимых воспоминаниях о съемках «Оби-Вана Кеноби» и многом другом. А параллельно актер играл с целой армией милых щенков (есть подозрение, что именно благодаря щенкам ролик набрал более 400 тыс. просмотров).

Сосредоточиться на вопросах, очевидно, было непросто. Щенки активно запрыгивали на актера, облизывали ему руки и лицо, а иногда нападали сразу группами.

Юэн МакГрегор рассказал, что в течение многих лет буквально на каждом интервью его спрашивали, планирует ли он снова надеть халат Оби-Вана и вернуться к роли. И каждый раз он отвечал: «Конечно!» И вот у персонажа появился целый собственный сериал.