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Посмотрите, как Юэн МакГрегор отвечает на вопросы про «Оби-Вана», пытаясь справиться с бандой щенков

Виктория Шанина
Сегодня в 14:30

В честь премьеры мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» (спин-офф «Звездных войн») исполнитель главной роли Юэн МакГрегор решил ответить на вопросы о проекте в видеоформате. Ролик вышел на ютьюб-канале BuzzFeed Celeb.

МакГрегор в течение шести минут рассказывал о воссоединении с Хейденом Кристенсеном, своих любимых воспоминаниях о съемках «Оби-Вана Кеноби» и многом другом. А параллельно актер играл с целой армией милых щенков (есть подозрение, что именно благодаря щенкам ролик набрал более 400 тыс. просмотров).

Сосредоточиться на вопросах, очевидно, было непросто. Щенки активно запрыгивали на актера, облизывали ему руки и лицо, а иногда нападали сразу группами.

Юэн МакГрегор рассказал, что в течение многих лет буквально на каждом интервью его спрашивали, планирует ли он снова надеть халат Оби-Вана и вернуться к роли. И каждый раз он отвечал: «Конечно!» И вот у персонажа появился целый собственный сериал.

По его словам, долго уговаривать на роль Оби-Вана его не пришлось. Руководство студии Disney позвонило ему и спросило, действительно ли он готов сниматься. МакГрегор согласился еще до того, как ему показали сценарий.

После съемок в «Звездных войнах» Юэн МакГрегор долгое время практически не пересекался с Хейденом Кристенсеном, который играет Энакина Скайуокера. Он не уточнил причин и решил свести эту тему на шутку.

«Мы не видели друг друга много лет. Но знаете, какой в этом плюс? Благодаря нашей встрече сейчас я сижу и играю с щенками», — заявил актер.

Примерно на этом моменте видео Юэн снова отвлекся на щенков, которые устроили битву за место на его коленях, после чего сказал что‑то вроде: «Боже, я не могу это вынести». И пообещал забрать пятерых щенков домой.

Вместе с тем актер ответил на отвлеченный (от «Звездных войн») вопрос — о съемках мюзикла «Мулен Руж!». Он рассказал, что ему пришлось танцевать танго и одновременно грустить (так было нужно по сюжету).

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