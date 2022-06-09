Колин Фаррелл снимется в детективном сериале «Сахар». Он выйдет на Apple TV+

Ирландский актер Колин Фаррелл, известный по фильмам «Александр» и «Залечь на дно в Брюгге», снимется в детективном сериале «Сахар». Он выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+, рассказали Variety и Deadline.

Фаррелл сам спродюсирует шоу вместе с его сценаристом Марком Протосевичем («Я — легенда»). Действие сериала развернется в Лос-Анджелесе. Другие детали о проекте пока держатся в секрете. Режиссером «Сахара» выступит Фернанду Мейреллиш («Два Папы»).

Мейреллес также станет сопродюсером сериала наряду с Саймоном Кинбергом («Смерть на Ниле», «Дэдпул»), Одри Чон, Скоттом Гринбергом и Чипом Вуселичем. Ранее Кинберг уже выпустил сериал «Вторжение» для Apple TV+.

Для Фаррелла «Сахар» станет вторым совместным проектом со стриминговом платформой. Он также работал над спин-оффом «Бэтмена», посвященном Пингвину, для HBO Max.