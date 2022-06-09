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Сидни Суини сыграет Реалити Уиннер, раскрывшую данные о кибер-атаке в ходе выборов в США

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:17

Американская актриса Сидни Суини, известная по сериалам «Эйфория» и «Рассказ служанки», сыграет в фильме Тины Саттер «Реалити Уиннер». Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет об американке Реалити Уиннер, которая была осуждена за раскрытие секретной информации о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США в 2016 году.

Суини исполнит роль главной героини. Ей предстоит раскрыть, как молодая разведчица узнала о кибер-атаке и почему решилась предать ее огласке. Также фильм, вероятно, покажет расследование в отношении Уиннер и суд над ней.

В 2018 году Уиннер была признана винованой в «изъятии секретных материалов из правительственного учреждения и отправке их по почте в новостное издание». Ее осудили на максимальный на тот момент тюремный срок по данному обвинению — пять лет и три месяца. Девушка вышла на свободу досрочно в 2021 году.

Помимо Суини, в фильме снимутся Джош Хэмилтон («Ходячие мертвецы», «13 причин почему») и Марчан Дэвис («Дневник для Джордана»). Картина будет поставлена по мотивам пьесы Саттер «Это комната», которая была показана на Бродвее прошлой осенью.

Продюсерами киноленты выступают Рива Маркер и Ноа Сталь, Брэд Беккер-Партон и Грег Нобиле, а также Эллин Дэниелс, Уилл О’Коннор, Дэниел Гинзберг, Билл Уэй, Эллиотт Уиттон, Ева Мария Дэниелс, Эндрю Бек, Филипп Энгелхорн, Дэвид Дюк-Эстрада и Рита Уолш.

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