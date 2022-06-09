8 июля петербургская галерея K Gallery представит выставку работ барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова «Куда ж нам плыть?». Об этом сообщает издание «Собака.ru».

Название отсылает к концовке стихотворения Александра Пушкина «Осень». В рамках экспозиции покажут произведения из частных и музейных собраний Москвы и Петербурга. Большую часть работ предоставят наследники Гурьянова.

В К Gallery представят незаконченные, оставшиеся в мастерской картины. По словам куратора Аркадия Ипполитова, выставка посвящена скорее творческому процессу, нежели результату.

Ипполитов добавил: «Одно из главных свойств Георгия Гурьянова — перфекционизм. <…> Стремление к идеалу — одно из свойств классики и классицизма. Георгий, однако, никогда не писал быстро, долго и упорно работая над каждым своим произведением и бесконечно его переделывая».

Георгий Гурьянов скончался 20 июля 2013 года в Петербурге. Помимо «Кино», он был участником коллектива «Поп-механика» и многих других проектов.

Выставка будет работать до 4 сентября. Адрес K Gallery: набережная реки Фонтанки, 24.