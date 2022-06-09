Bloomberg: немецкая Lufthansa отменила около 900 рейсов из‑за нехватки персонала

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa отменила около 900 внутренних и европейских рейсов в июле. Причина — нехватка персонала, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Lufthansa отменила все рейсы, запланированные на пятницы, субботы и воскресенья июля. 900 рейсов — это около 5% от обычной пропускной способности авиакомпании в выходные дни.

Как отмечает издание, отрасль пассажирской авиации по-прежнему восстанавливается после кризиса на фоне пандемии коронавируса. В особенности трудности с нехваткой персонала затронули европейские авиакомпании.

«Это касается аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний», — заявили в Lufthansa.

Во время кризиса аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания сократили число рабочих мест. Сейчас компании пытаются нанять новых сотрудников.