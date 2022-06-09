«Почта России» стала ИТ-компанией

Минцифры внесло «Почту России» в реестр ИТ-компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Признание „Почты России“ ИТ-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию», — говорится в сообщении.

Благодаря статусу ИТ-компании сотрудники «Почты России» получат некоторые льготы. Какие именно, не уточняется.

Компания заявляет, что за 2021 год четверть всех доходов — 52,8 млрд рублей — приходится именно на ИТ-сервисы. Это сайт pochta.ru, приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и так далее.

«Почта России не будет претендовать на льготы, связанные с пониженным налогом на прибыль и страховыми взносами, поскольку не подпадает под существующие требования по доходам, получаемым от ИТ-деятельности. Этому критерию соответствуют только узкоспециализированные ИТ-компании, занятые в разработке ПО», — пояснили в пресс-службе.

В марте был принят очередной пакет поддержки ИТ-компаний. Он в том числе включает нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты для компаний, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для ИТ-специалистов. В мае статус ИТ-компании получил «Сбер», а в июне — «Тинькофф».