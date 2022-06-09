Hulu выпустил трейлер сериала о боксере Майке Тайсоне от сценариста фильма «Тоня против всех»

Кинолента покажет события из личной и профессиональной жизни боксера, его взлет на вершину популярности и затем падение до статуса изгоя. Вместе с жизнью Тайсона сериал будет исследовать разные стороны американского общества.

«Майк» выйдет на стриминговой платформе Hulu 25 августа. Сериал расскажет историю противоречивого спортсмена. Авторы шоу обещают «неавторизованный и ничем не ограниченный взгляд на жизнь Майка Тайсона».

В сети появился трейлер сериала «Майк» — восьмисерийного байопика боксера Майка Тайсона , над которым работал сценарист Стивен Роджерс («Тоня против всех», «Любите Куперов»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале Hulu.

Проект затронет проблемы классового расслоения, расовой нетерпимости и мизогинии, значение славы и власти, влияние СМИ, понятие американской мечты и непропорциональное разделение богатств между гражданами. Предполагается, что сериал попытается осмыслить, как само общество в США способствовало формированию такого человека как Тайсон.

Шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступает Карин Гист. Также над «Майком» работали Клэр Браун, Крейг Гиллеспи, Брайан Анкелесс, Скотт Морган, Том Акерли, Марго Робби, Дарин Фридман, Энтони Хемингуэй, Энтони Спаркс и Саманта Корбин-Миллер.

Главную роль в шоу сыграл Треванте Роудс. Среди других участников проекта — Расселл Хорнсби, Харви Кейтель, Лора Харриер и Ли Юбэнкс.