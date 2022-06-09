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Кристен Стюарт анонсировала кастинг в свое реалити-шоу о ЛГБТ-охотниках за привидениями

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:45

Американская актриса Кристен Стюарт, известная по франшизе «Сумерки», а также фильмам «Комната страха» и «Спенсер», анонсировала кастинг своего реалити-шоу о паранормальных явлениях. Об этом сообщил Variety.

Героями программы станут медиумы и охотники за привидениями, принадлежащие к ЛГБТ-сообществу. Стюарт будет работать над шоу вместе с продюсерами таких успешных реалити-проектов как «Queer Eye», «Legendary» и «The Hype».

Актриса пообещала поклонникам выпустить «самое гейское, самое смешное, самое волнующее квир-шоу об охоте на призраков». Она пригласила ЛГБТ-экстрасенсов и специалистов по паранормальным явлениям поучаствовать в кастинге.

Впервые о запуске собственного реалити-шоу Стюарт рассказала в интервью изданию The New Yorker в ноябре 2021 года. Она станет исполнительным продюсером проекта. Какое название он будет носить и когда выйдет в эфир, пока неизвестно.

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