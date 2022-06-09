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Netflix представил тизер норвежского хоррора «Тролль» от режиссера «Tomb Raider: Лара Крофт»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:34

Стриминговый сервис Netflix представил тизер норвежского хоррор-фильма «Тролль», снятого режиссером Роаром Утхаугом («Tomb Raider: Лара Крофт»). Он был показан на Geeked Week, а затем опубликован на ютьюб-канале компании.

Ролик предваряет знакомство зрителей с существами из норвежского фольклора — «сделанными из земли и камней» троллями. У них, согласно легенам, «покрытые снегом сердца и обледеневшие кости» — и они, как оказывается, реальны.

Однажды чудовищный гигант проснется от долгого сна и отправится в сторону норвежской столицы — Осло. Героям фильма придется спасаться от монстра, который оживает по ночам, и искать способы одолеть его.

Трейлер показывает первые кадры с древним чудовищем. В одном из эпизодов видео тролль пробуждается и начинает преследовать столкнувшихся с ним людей — пожилого ученого и его взрослую дочь.

Утхауг признался, что идея кино о троллях появилась у него более 20 лет назад. Он реализовал ее вместе со специалистами из Netflix и Motion Blur. «Это действительно мечта, ставшая явью», — отметил кинематографист.

Продюсерами «Тролля» выступили Эспен Хорн и Кристиан Странд Синкеруд — ранее они работали над картиной «Театр трупов», также выпущенной Netflix. Сценарий «Тролля» написал Эспен Аука.

В фильме снялись Ине Мариь Вильманн («Белый лебедь»), Мадс Сьегорд Петтерсен («Эспен в поисках Золотого замка»), Ким Фальк («Остаться в живых 3»), Гард Б. Эйдсвольд («Детектив Вистинг») и Пол Ричард Лундерб («Призывники»).

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