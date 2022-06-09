Netflix представил тизер норвежского хоррора «Тролль» от режиссера «Tomb Raider: Лара Крофт»

Стриминговый сервис Netflix представил тизер норвежского хоррор-фильма «Тролль», снятого режиссером Роаром Утхаугом («Tomb Raider: Лара Крофт»). Он был показан на Geeked Week, а затем опубликован на ютьюб-канале компании.

Ролик предваряет знакомство зрителей с существами из норвежского фольклора — «сделанными из земли и камней» троллями. У них, согласно легенам, «покрытые снегом сердца и обледеневшие кости» — и они, как оказывается, реальны.

Однажды чудовищный гигант проснется от долгого сна и отправится в сторону норвежской столицы — Осло. Героям фильма придется спасаться от монстра, который оживает по ночам, и искать способы одолеть его.

Трейлер показывает первые кадры с древним чудовищем. В одном из эпизодов видео тролль пробуждается и начинает преследовать столкнувшихся с ним людей — пожилого ученого и его взрослую дочь.